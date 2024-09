Latina infrastruttura di collegamento con Latina Scalo Ciolfi M5s | centrodestra decide in riunioni carbonare

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 24 settembre 2024)– “Siamo alle solite: la maggioranza diinnelle segrete stanze in merito ad opere strategiche per la città“. L’attacco arriva dal capogruppo del M5S, Maria Grazia, dopo aver appreso dalla stampa dell’imminente approvazione in giunta del progetto che porterà alla realizzazione di un’ditrae L'articolodicon(M5s): “in” Temporeale Quotidiano.