La Terra sta per superare anche il settimo limite planetario | cosa significa e quali sono i rischi

(Di martedì 24 settembre 2024) I limiti planetarile soglie di sicurezza per clima, biodiversità, disponibilità di acqua dolce e i diversi tipi di inquinamento dell’aria, del suolo e del mare, il cui superamento rappresenta una seria minaccia per gli ecosistemi e la vivibilità globale della: secondo un nuovo rapporto, l’acidificazione degli oceani è vicina al punto di non ritorno, in particolare alle alte latitudini.