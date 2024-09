La spadista Ferracuti conquista il bronzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) TERNI – Parte col piede giusto la stagione sportiva di Elena, ladel Circolo Scherma Terni che hato la medaglia dial Circuito Satellite FIE di spada svoltosi a Belgrado nel fine settimana. L’incontro decisivo per il podio è arrivato nei quarti di finale, doveha avuto la meglio sulla francese Hermay con un punteggio di 15-11, assicurandosi così un posto tra le prime tre. La corsa verso la finale si è però interrotta in semifinale contro la svizzera Brunner, poi vincitrice della competizione, con un punteggio di 15-10. A sostenere Elena in questa avventura è stato il suo maestro, Alessandro Bartoli (insieme nella foto), che ha espresso grande soddisfazione. "Sono felicissimo del risultato e della prestazione di Elena.