La premier ha accennato una strofa di Man in the mirror definendo il re del pop il suo professore di inglese

(Di martedì 24 settembre 2024) New York, 24 set. (askanews) – Giorgia Meloni da New York cita Michael Jackson e canta un accenno di “Man in the” durante il discorso di ringraziamento per la consegna del premio “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council, consegnatole da Elon Musk.