La morte di Lorena Famularo quattro richieste di rinvio a giudizio

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Svolta nell’inchiesta sulladi Lorenza, la 22enne di Lipari morta nell’agosto del 2020 a causa di un arresto cardiorespiratorio per embolia polmonare non diagnosticata e trattata con antidolorifici e antibiotico.Letta la richiesta del pubblico ministero, il giudice per le