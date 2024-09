La modernità del Libano che non piace alle forze identitarie Scrive Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) Non abbastanza capito, iltorna a guardarsi intorno smarrito; i sentimenti in queste ore non sono fondamentali, contano i fatti, ma anche sentirsi capiti in questi frangenti aiuta; non è così. Non è stato irreprensibile nella sua storia il piccolo, certamente no. Non solo i cristiani, mai abbastanza criticati per quegli eccessi di identitarismo che hanno saputo portare alcuni di loro fino al massacro di Sabra e Shatila, altri più tardi adarsi con Hezbollah per conquistare con il loro voto il palazzo presidenziale. Anche gli altri, tutti gli altri, non sono stati irreprensibili. I sunniti hanno discriminato gli sciiti per tanto tempo in epoca a ottomana, gli sciiti si sono fatti irretire da Hezbollah che è arrivato ad assassinare il leader e premier sunnita, Rafiq Hariri.