La denuncia di Sola M5s | In via Nenni ascensore rotto e disabili bloccati e senza terapie dal giorno del nubifragio

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di martedì 24 settembre 2024) Dieci famiglie bloccate da una settimana per la rottura dell’in una palazzina di via Pietrodi proprietà comunale. Una palazzina in cui vivono anche persone. Arlo sottolineando che la situazione va avanti dal 17 settembre e cioè da quando l’è fuori uso