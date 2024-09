La Cgil protesta davanti alla prefettura ma questa volta non per i licenziamenti

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Ladi Monza e Brianza scende in piazza per dire no al Ddl 1660. Il nuovo Decreto legge che introduce nuovi reati penali e che prevede il carcere per chi manifesta occupando spazi o anche attraverso resistenza passiva non piacesinistra.Domani, mercoledì 25 settembre, ladi