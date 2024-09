La Casa delle Donne ricorda Sfinge tra le prime autrici femministe della storia

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Nuovo appuntamento alla scoperta di libri e scrittrici di ieri e di oggi alladi Ravenna, con un incontro in programma nella sede di via Maggiore 120, anziché al Fem Garden, come inizialmente programmato, anche per l'abbassarsitemperature. Venerdì 27 settembre, alle 18