Juventus Moncalvo | Ciascuno di noi partecipa al loro finanziamento I cittadini hanno contribuito agli acquisti di Ronaldo e…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 24 settembre 2024) Non molto tempo fa il giornalista e scrittore Luigiin un intervento a “Radio Punto Nuovo“, ha usato toni molto duri nei riguardi della, facendo riferimento, non solo al potere della FIAT, ma anche all’acquisto oneroso dell’attaccante portoghese Cristiano, con l’attaccante portoghese rimasto a Torino per tre stagioni. Di seguito vi riportiamo L'articolo: “di noial. Idie” proviene da Webmagazine24.