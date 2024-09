Italian Padel Awards 2024 la notte delle stelle al Foro Italico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) Ledelbrillano su Roma: gli, gli Oscar del, organizzati dal Corriere dello Sport-Stadio, giungono alla terza edizione. Martedì 24 settembre la SalaArmi del, il tempio dello sport, si conferma la location perfetta per sottolineare l'autorevolezza di questa grande serata che celebra il, entrato a pieno titolo tra gli sport più seguiti e praticati. Glisono presentati dal giornalista Alessandro Lupi, volto di SkySport per ile content director dell'evento, che si alternerà sul palco con il Direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni. Sfileranno campioni di fama internazionale, insieme ad ambassador dal mondo del calcio e dello spettacolo, per raccontare quanto ilsia uno sport che ha conquistato veramente tutti.