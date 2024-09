Israele attacchi aerei sul Libano | la preoccupazione della comunità internazionale Usa | al lavoro per de-escalation

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – E’ il giorno dopo i “massicci e diffusi bombardamenti” lanciati dasul, che hanno portato a un bilancio di 492 morti e 1.645 feriti. In appena 24 ore sono stati colpiti più di 1.600 strutture di Hezbollah. Un’ulterioredel conflitto in Medio Oriente che gli Stati Uniti vogliono evitare: “Abbiamo alcune idee concrete che discuteremo con alleati e partner questa settimana per cercare di capire la via da seguire”, ha dichiarato un anonimo alto funzionario statunitense. La prospettiva di un allargamento del fronte preoccupa anche l’Unione Europea: “Siamo sull’orlo di una guerra totale”, ha commentato il capodiplomazia europea Josep Borrell. La Francia ha richiesto per questa settimana una “riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu” per discutere di quanto sta accadendo nel Paese dei Cedri.