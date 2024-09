Inter Barella da valutare per Udine

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 24 settembre 2024) Il centrocampista uscito acciaccato dal derby a causa di un affaticamento muscolare L'deve tornare a vincere dopo le ultime difficoltà in Serie A. Il derby perso nel finale contro il Milan ha acceso un piccolo campanello d'allarme per i nerazzurri, Campioni d'Italia in carica. La squadra di Simone Inzaghi si ritroverà oggi in campo