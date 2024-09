Incidente in moto prima di andare a scuola | Alessandro muore a 17 anni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 24 settembre 2024) Tragedia della strada oggi 24 settembre a Padova. A perdere la vita un giovane studente,De Marchi di Mestrino. L'è avvenuto alle 7,50 del mattino in via Cave nel tratto di strada in cui sono presenti gli istituti scolastici Scarcerle. Lo scontro è avvenuto tra duecon