Incendio in tangenziale a Modena auto in fiamme | chiuso l’innesto con la rotatoria via Ghiarola nuova e vecchia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 –in, temporaneamente chiusa al traffico ladie diramazione per Sassuolo. E’ successo oggi ed è stato provvisoriamentel'innesto con laviae via, al km 6,300 nel territorio comunale di. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione lungo il raccordo nel più breve tempo possibile.