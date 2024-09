In passerella la tradizione ritorna nel futuro

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 24 settembre 2024) Alla Fashion week Hui svela il suo personale mix tra cultura millenaria cinese e Occidente. Keqiao porta a Milano quattro talenti. Qinghe cashmere si conferma leader di una delle fibre più pregiate. Segnali di vitalità anche se il Dragone continua a essere in crisi. Ferrari riesce a far convivere modernità e classicità . Grande ritorno per Biagiotti. Lo speciale contiene due articoli