In guerra sono tutti carne da macello | lo chef bresciano che cucina nel Donbass

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Unoneloccupato:pasta e pizza per i bambini,e verdure per adulti e soldati. Si chiama Antonio Rizzi e ha 59 anni, da una vita in Russia dove ha moglie e figlia: un passato da cuoco in un ristorante di lusso di Mosca, il Bellagio, ora è specializzato nella