In fiamme un cantiere navale di Fiumicino

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI -questa mattina alle 5.30 all'interno di une rimessaggiodi circa 3mila metri quadrati in via Col Moschin, a ridosso del fiume Tevere, nel Comune di. Sul posto i vigili del fuoco che stanno cercando di contenere l'incendio che ha coinvolto diverse barche e il capannone cantieristico. Non ci sono stati feriti. Intervenuti, oltre alle forze dell'ordine, anche i sanitari del 118. Avvisate anche l'agenzia Arpa e l'Asl.