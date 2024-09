In città per il compleanno rapinato del Rolex

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)amaro per un trentunenne modenese, che ha scelto di festeggiare la ricorrenza con una trasferta a Milano nei giorni della Fashion Week. Sabato sera, R.C. è andato a ballare con alcuni amici in una nota discoteca di corso Garibaldi, ma all’uscita, attorno alle 4 di notte, è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi descritti come di origine centrafricana, che lo hanno buttato a terra con violenza e gli hanno strappato dal polso sinistro unDaytona del valore di 35mila euro. Stando a quanto ripreso da un passante in un video pubblicato nelle scorse ore su alcune pagine social, il trentunenne è stato circondato mentre stava aspettando un taxi in largo La Foppa: insieme a lui c’erano anche due ragazze, che sono finite loro malgrado nel parapiglia senza riportare ferite. R.C.