In alcun caso L' avvertimento degli Usa a Israele | cosa non devono puntare

(Di martedì 24 settembre 2024) La tensione in Medio Oriente è alle stelle. Gli Stati Uniti hanno avvertitodi non colpire le infrastrutture statali del Libano nel corso dei raid contro Hezbollah. Lo apprende l'emittente israeliana Channel 12, secondo cui gli Usa hanno chiesto a Tel Aviv di non danneggiare inle infrastrutture e/o i beni dello stato sovrano del Libano. Gli Usa hanno detto adi "distinguere il più possibile" tra Hezbollah e Libano, riferisce il canale televisivo. Funzionari statunitensi due giorni fa avevano dichiarato alle loro controparti israeliane di sostenere le azioni dell'Idf contro Hezbollah, avvertendo tuttavia che la "linea rossa"Stati Uniti era chenon facesse "consapevolmente e deliberatamente" nulla che potesse portare a una guerra totale.