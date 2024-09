Il vicesindaco Esposito dice sì a Noi moderati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Anche ildi Petriolo Antonio Angeloentra nel partito di Maurizio Lupi, Noi. Pensionato, ex dirigente scolastico,, prima di essere nominatonel 2020 ha ricoperto lo stesso incarico per altri due mandati, dal 2000 al 2009. "Proseguono senza sosta gli incontri sul territorio con i suoi amministratori - afferma il coordinatore provinciale di Macerata Paolo Perini che fa parte anche del comitato regionale - e devo dire che si tratta di confronti molto interessanti sui contenuti. Ecco il motivo principale per il quale persone con esperienza amministrativa e neofiti si stanno avvicinando al nostro partito. Rappresentiamo la proposta politica moderata e di centro del centrodestra".