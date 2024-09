Il sogno di una pelle glowy? Realizzabile Step-by-step ecco come Le coreane insegnano

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 24 settembre 2024) Obiettivoluminosa, sempre: lo conferma il trend della”glass skin”, dai social alle passerelle, che ha reso l’illuminante in tutte le sue texture il prodotto make up must have di stagione. Ma non è solo questione di trucco: serve anche la corretta skincare effetto glow, effettonaturalmente radiosa e levigata.