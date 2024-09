Il proprietario trasloca lei ne approfitta ed entra dalla finestra per un ricco bottino

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Si è introdotta in un'abitazione mentre ilprovvedeva al trasloco, per rubare denaro e oggetti. Arrestata a Buccinasco una donna accusata di furto in abitazione. Dai controlli è emerso che la ladra aveva numerosi precedenti che hanno avuto un certo peso nel corso della direttissima