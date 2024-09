Il ' pezzotto' entra nel vocabolario Treccani

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI - Ildella Lingua Italianaha registrato come neologismo la parola che indica un particolare decoder utilizzato per accedere illegalmente ai contenuti dei canali televisivi italiani ed esteri a pagamento, sinonimo di oggetto contraffatto attraverso il gergo della malavita e il lessico giovanile. Anche lasi occupa di quel sottobosco di pirateria in cui si annida il "" - ovvero un particolare decoder utilizzato per accedere illegalmente ai contenuti dei canali televisivi italiani ed esteri a pagamento, per contrastare il quale stanno per essere introdotte nuove importanti sanzioni accogliendo nel suoon line il neologismo: un diminutivo di "pezzo", nato nel dialetto napoletano e nell'italiano locale.