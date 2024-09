Il numero 777 al mondo nel tennis ha vinto un torneo ATP | non era mai successo nella storia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 24 settembre 2024) Impresa straordinaria del 35enne Marin Celic alATP 250 di Hangzhou: da n.777 alè riuscito a imporsi in due set in finale contro Zhang. Il croato, in passato anche n.22 in classifica e vincitore degli US Open 2014, è diventato il primo a vincere un ATP con ilpiù basso di sempre nel ranking.