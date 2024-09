“Il Ministero dell’Istruzione sacrifica il merito in nome della continuità” | la denuncia di un’insegnante precaria

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 24 settembre 2024) Un'insegnanteche ha sostenuto il concorso ordinario 2023 per una cattedra in Lombardia ha raccontato a Fanpage.it i problemi che stanno sorgendo con la sceltasede. Un decreto legge entrato in vigore mentre si stavano sostenendo le prove rischia di ridimensionare in modo considerevole il concetto di ''.