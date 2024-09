Il maltempo non lascia la Ciociaria nuova allerta per le prossime ore

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Ci vorrà ancora un po' di pazienza per il ritorno a qualche ora di bel tempo sui cieli della. Per leore le previsioni, come vi avevamo annunciato nelle ore scorse, non sono buone e le nuvole continueranno ad essere protagoniste almeno fino alla serata di mercoledì.Come se