Il futuro di Pulia e di via delle Gardenie Stasera incontro aperto

(Di martedì 24 settembre 2024) La rigenerazione urbana finanziata dai fondi Fesr a Pontetetto, Ponte a Moriano e del Mercato di. Dopo lo stop al progetto di riqualificazione dall’ex gasometro e dal complesso ex Officine Italgas di San Concordio, dovuta al protrarsi dei tempi di bonifica dell’area, l’amministrazione comunale riparte con incontri per i cittadini in cui i tecnici comunali e gli assessori Nicola Buchignani e Giovanni Minniti illusteranno le proposte per la riqualificazione dell’area del Mercato die di via. Primo appuntamentoalle 18 nel centro civico di via del Giardino a Pontetetto.