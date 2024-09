Il femminicidio di Roua Nabi uccisa davanti ai figli dall’ex

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 24 settembre 2024) Si chiamavala trentaquattrenne tunisina morta poco dopo la mezzanotte nella notte tra il 23 e il 24 settembre, dopo essere stata accoltellatamarito, un connazionale quarantottenne. L’episodio è avvenuto al civico 66 nella casa di via Cigna, nel quartiere torinese di Aurora, dove la donna abitava con i. Uno dei due, il maschio di 13 anni, secondo quanto riportato da alcuni media avrebbe assistito ale inseguito il padre dopo l’aggressione, chiedendo aiuto ai passanti, in lacrime. La sorella, invece, sarebbe corsa dai vicini per allertare i soccorsi. Arrivata in condizioni disperate all’ospedale Giovanni Bosco, dopo essere stata soccorsa dalla Croce Verde di Villastellone,è morta poco dopo, a causa di una sola coltellata al torace.