Il dr Jacopo Gardellin è virale su TikTok ecco perché

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) Nel panorama della medicina estetica italiana, emerge una figura che sta ridefinendo gli standard del settore: il dr., co-fondatore della clinica 'Medical Art' e dell'innovativa Accademia di Medicina Estetica, la prima in Italia a offrire crediti ECM in medicina estetica. Il dr.ha conquistato non solo i suoi pazienti, ma anche i social media, dove quasi 200.000 follower seguono i suoi consigli e testimoniano il suo impegno per una bellezza naturale e autentica. La sua clinica, 'Medical Art', è il risultato di anni di lavoro e passione, e si distingue per un approccio che privilegia risultati equilibrati e anti-aging, puntando a migliorare l'aspetto senza stravolgerlo. “Credo nella bellezza naturale,” dichiara, “e nella trasparenza con i miei pazienti. Vogliamo che chi si affida a noi si senta valorizzato, non cambiato.” Il successo del dr.