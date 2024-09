Il Dipartimento di Giustizia americano fa causa a Visa | Ha monopolizzato illegalmente il mercato delle carte di debito

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 24 settembre 2024) Ildifa. L’accusa: «Averildi», infrangendo la legge sulla concorrenza. Nei documenti presentati in tribunale a New York, le autorità statunitensi accusano il colosso mondiale di aver abusato della propria posizione dominante per raggiungere «una serie di accordi penalizzanti per i commercianti che hanno cercato di usare alternative e di aver pagato i rivali per restare fuori dal». Per il procuratore generale Merrick Garland,«ha acquisitoil potere di addebitare commissioni che superano di gran lunga quelle che potrebbe ottenere in uncompetitivo», ha dichiarato.