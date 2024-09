Il Como sorprende l’Atalanta 3-2 a Bergamo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024)(ITALPRESS) – Tre gol incassati e terza sconfitta nelleprime cinque giornate per. La squadra di Gian PieroGasperini si è arresa al, 3-2 il punteggio finale dopo lereti Strefezza, Fadera e l’autogol di Kolasinac. Altra battutad’arresto per i nerazzurri, sorridono invece i lariani alla loroprima vittoria dopo il ritorno in Serie A. Quella col Bolognadovrà essere una sfida in cui bisognerà voltare immediatamentepagina. Cutrone e compagni, invece, accoglieranno il Verona.I padroni di casa hanno iniziato col piede premutosull’acceleratore, dopo una manciata di minuti Bellanova hatentato il primo affondo, ma il cross rasoterra per Retegui èstato respinto dalla difesa dei lariani. Subito dopo l’attaccanteitalo-argentino ha avuto la prima occasione del match, ma laconclusione di prima intenzione è stata deviata in angolo daAudero.