I programmi in tv oggi 24 settembre 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 24 settembre 2024) Su Rai Uno I Leoni di Sicilia, su Canale 5 Temptation Island. Guida aiTv della serata di martedì 24Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 17? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 The Tank. Quando Ben riceve in eredità un cottage decide di ristrutturarlo e metterlo in vendita. L’uomo si reca sul posto con la sua famiglia ma scoprirà che la vecchia cisterna in giardino nasconde un terrificante segreto che sta per essere “risvegliato”. Su Rai Movie dalle 21.10 Crimes of the Future. A seguito degli effetti dell’inquinamento, il corpo umano ha acquisito la capacità di trasformarsi e adattarsi all’ambiente circostante.