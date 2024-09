I Paesi del G7 pronti per Mirabella | il programma completo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tutto pronto aEclano per per la riunione dei Ministri dell’Interno del G7 si terrà il 3 e 4 ottobre Il Ministro irpino Matteo Piantedosi presiederà la riunione alla quale parteciperanno i Ministri deiG7, il Vice Presidente della Commissione europea e la Commissaria per gli Affari Interni, nonché i Ministri deiTerzi invitati e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali.