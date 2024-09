I no tram sfogliano i progetti | Via Piovese a senso unico sarebbe la morte dei quartiere

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di martedì 24 settembre 2024) «Da giorni circolano notizie sempre più insistenti sulla possibile trasformazione di via, neldi Voltabarozzo, in una strada averso il centro città. Questa modifica – dichiara Liliana Gori, presidente dell’Associazione No Rotaie - confermerebbe l'attuale deviazione