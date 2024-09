I Friedkin comprano l’Everton | Non cambia l’impegno verso la Roma

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – I, proprietari della, acquisiscono il controllo del, club di Premier League. Sul sito della società di Liverpool viene ufficializzato l’accordo tra la Blue Heaven Holdings e ilGroup sulla cessione della maggioranza del club. La transazione è soggetta alla valutazione e all’approvazione degli organi di controllo, compresi Premier League e Football Association. “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare i ‘custodi’ di questo iconico club di calcio. Siamo concentrati sull’ottenimento delle necessarie approvazioni per completare la transazione. Non vediamo l’ora di fornire stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, incluso il completamento del nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock”, le parole di un portavoce delGroup.