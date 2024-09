I baby Unahotels scaldano i motori Sorteggiato il girone dell’Under 19 Ci sono anche Fortitudo e Olimpia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Se la prima squadra inizierà il cammino della stagione 2024-25 sabato prossimo,il settore giovanile sta scaldando i. In attesa della prima palla a due, la Fip ha diramato i gironi per il campionato Under 19. Confermato lo schema della regular-season che vedrà le squadre iscritte suddivise in sei gironi interregionali. L’19 del neo coach Marco Rossetti (foto) è stata sorteggiata nel raggruppamento insieme a Treviglio, Bergamo,Bologna, Fidenza,Milano, Bernareggio, Milanotre, Brescia, Stars Bologna, Casalpusterlengo, Urania Milano e Cremona. Il calendario completo uscirà a breve ma è già fissata la data del primo turno che è in programma il 7 ottobre mentre in un secondo momento la Fip decreterà quante formazioni passeranno il turno verso le finali nazionali.