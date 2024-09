Hard Rock Cafe Roma celebra i nonni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 24 settembre 2024) L’appuntamento è neldi Via Veneto domenica 6 ottobre dalle 9.30 alle 12, 24 settembre 2024 – L’diin occasione della Festa deiorganizza domenica 6 ottobre una mattinata speciale pensata per loro e i loro nipotini. Ildi Via Veneto propone a partire dalle 9.30 una