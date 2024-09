Grossa macchia di gasolio sull' asfalto della rotatoria | traffico in tilt e pericoli

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di martedì 24 settembre 2024) BRINDISI - Disagi e grossidi via Appia a Brindisi, nota come "incrociomorte" per una grande scia oleosa che ha reso viscido l'mettendo a serio rischio l'incolumitĂ di automobilisti e motociclisti. La grandeÂè comparsa sul lato via Appia e direzione