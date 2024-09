Grande Fratello sondaggi ultima ora | chi sarà immune il 26 09

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 24 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 24 Settembre 2024 2:24 pm by Redazione Con idel televoto a eliminazione del18 è possibile capire chi è il più votato. Si tratta della seconda sfida che regalerà a un concorrente l’immunità, in questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo le nomination, il conduttore ha aperto il nuovo televoto con protagonisti Yulia Bruschi, Ilaria Clemente e Iago Garcia. Uno tra loro riceverà l’immunità e la preferenza dal pubblico, nel corso della puntata in onda giovedì 26 settembre 2024. Ma vediamo insieme quali sono le percentuali deidi oggi. GFtelevoto percentuali oggi: chi è il più votato tra Yulia, Iago e Ilaria AGGIORNAMENTO 24 settembre 2024: C’è ancora Iago al primo posto con il 41% delle preferenze, seguito da Yulia con il 35% e Ila con il 24%.