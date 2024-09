Governo | Meloni scherza su passione per Jacko ' via con ' moonwalking' ? Non so' capace'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) New York, 24 set. (Adnkronos) - "Potrei parlare per ore di Micheal Jackson, sono stata una grandissima fan di Micheal Jackson e non hoto ieri quando ho detto 'my english teacher', perché io ho iniziato a cimentarmi con l'inglese per tentare di capire cosa dicessero i testi della sua canzone, quindi lo ringrazierò a lungo per avermi aiutato a parlare dignitosamente l'inglese". Così la premier Giorgiain un punto stampa a New York torna sulla suaper, citato ieri durante la premiazione all'Atlantic Council. La canzone preferita? "La mia preferita è 'man in the mirror', quella che ho citato ieri". Andando via, qualche cronista: 'presidente, ora deve andar via col", lei ride divertita e prontamente risponde: "no, non so'".