Governo | Meloni cita Reagan ' nessun arma potente come coraggio uomini liberi'

(Di martedì 24 settembre 2024) New York, 24 set. (Adnkronos) - C'è anche unazione del Presidente repubblicano Ronaldnel discorso di Giorgiaall'Atlantic Council, dove Elon Musk le ha consegnato il Global Citizen Award 2024. "una volta disse: 'dobbiamo renderci conto chearsenale, onell'arsenale del mondo, è così formidabilela volontà e ilmorale die donne. È un'che i nostri avversari nel mondo di oggi non hanno'. Non potrei essere più d'accordo. La nostra libertà e i nostri valori, e l'orgoglio che proviamo per loro, sono le armi che i nostri avversari temono di più. Quindi non possiamo rinunciare alla forza della nostra identità, perché questo sarebbe il regalo migliore che possiamo fare ai regimi autoritari".