Giovani e incertezza sul lavoro | il 73% non ha mai ricevuto un orientamento adeguato

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 24 settembre 2024) Il nuovo report di Factanza Media, in collaborazione con Eumetra, mette in luce una situazione preoccupante per iitaliani di età compresa tra i 15 e i 28 anni, evidenziando il loro disriguardo al futuro professionale. Secondo i dati riportati, il 73% deinon ha maiunal, e il 57% non ha una visione chiara di qualesvolgere o delle competenze da acquisire. L'articolosul: il 73% non ha maiun