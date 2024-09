Giovane operaio cade dalla scala al San Martino con trauma facciale

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Unè rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro, avvenuto in via San Lorenzo poco prima delle 10 di martedì 24 settembre 2024. La telefonata giunta al 112 parlava di una caduta da unada un'altezza di quattro metri.Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 1