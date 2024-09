Giappone | sisma magnitudo 5 8 a largo isole Izu allerta tsunami

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Una scossa di terremoto di5.8 è stata registrata adellesi Izu ed è stato emesso un allarmelocale. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), ilè avvenuto alle 8:14 ora locale (l'1:14 in Italia). L'ipocentro della scossa è stato localizzato a circa 50 km di profondità, mentre l'epicentro a a sud dell'isola di Aogashima. Al momento non sono disponibili informazioni in merito a eventuali danni a persone o cose.