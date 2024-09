Genoa Gilardino | Sottovalutare la Samp un errore che non possiamo permetterci il derby AZZERA LA CATEGORIE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 settembre 2024) Le parole di Alberto, tecnico del, in conferenza stampa in vista deldi Coppa Italia contro ilAlbertoha parlato alla vigilia deldella Lanterna tradoria di Coppa Italia. Di seguito le sue parole. ASSENZE E RECUPERI -«Chi non farà parte delsarà Messias, Ekuban, Norton-Cuffy e