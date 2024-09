G7 | Tajani presiede riunione ministri Esteri a Ny focus su crisi internazionali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) New York, 24 set. (Adnkronos) – A margine della settimana di Alto Livello della 79ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il vicepremier e ministro degli Affari, Antonio, ha presieduto unainformale deidegliG7 per fare il punto sui principali dossier. ?Ladi oggi ci ha offerto una nuova opportunità per qualificare ulteriormente l?unità politica delle 7 democrazie liberali ed economie industriali nell?affrontare le principali sfide edi oggi?, ha affermato. Nel corso dell?incontro isi sono confrontati, in particolare, sulla situazione in Medio Oriente, sul sostegno all?Ucraina e sulle questioni regionali di maggiore attualità.