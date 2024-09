' Futuro Fiorito' progetto di Findus con 3Bee per monitorare la biodiversità nei campi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (Adnkronos) - Immagini satellitari e Intelligenza Artificiale per analizzare e tutelare lanei. E' il nuovo' realizzato dainsieme a, la nature tech company che sviluppa tecnologie per il monitoraggio, la tutela e la rigenerazione della. Grazie alla tecnologia Flora sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea - annunciain una nota - verranno utilizzate immagini satellitari e Intelligenza Artificiale per analizzare lasu 1000 ettari di terreno anche nelle aree limitrofe allo stabilimentodi Cisterna di Latina. Mentre Sensori IoT chiamati Spectrum rilevano la presenza e la tipologia di impollinatori attraverso le vibrazioni emesse dagli insetti durante il volo.