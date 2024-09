Furto alla libreria Ubik Mastella | Sono amareggiato spero che individuino i responsabili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“per ilcon scasso subito d. Un atto di delinquenza tanto più grave perché compiuto in un luogo dove la cultura è volano, non tanto commerciale, ma di condivisione e di spirito di comunità. La mia solidarietàproprietà dellale forze dell’ordinedi tale scellerato gesto”, così in una nota il sindaco Clemente. L'articolo: “che” proviene da Anteprima24.it.