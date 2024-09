Fuori dalla TV Enrico Papi approda in radio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 24 settembre 2024) Lacome ripiego per la TV. Sembra quasi una nuova moda: conduttori lasciati senza programmi cheno in. Mentre una volta, quest’ultima era il mezzo in cui “farsi le ossa” prima di fare il salto sul piccolo schermo (Amadeus e Gerry Scotti ne sono l’esempio), ora sembra essersi invertita la tendenza. L’ultimo in ordine temporale èche, da ottobre, sarà in onda su105. Prima di lui, Serena Bortone, ora a2 con 5 in Condotta.condurrà Gli Squizzati di 105 Reduce dai flop di Big Show e de La Pupa e il Secchione e dal declassamento di Tilt,è rimastodai palinsesti. Il conduttore romano, però, resterà comunque a Mediaset e precisamente a105 (del gruppoMediaset). Da ottobre,sarà alla guida de Gli Squizzati di 105 con Lodovica Comello. Una nuova avventura che sa di piano b ‘sicuro’.